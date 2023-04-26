Дробницкий заявил, что США применят опыт украинского конфликта на Тайване

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Спецоперация на Украине продемонстрировала США трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Однако опыт противостояния с Россией признан удачным, поэтому сейчас Вашингтон начнёт подготовку к обострению с Пекином. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

"США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем", — указал он.

В случае тайваньского конфликта американцам будет сложнее поставлять оружие в Тайбэй, поскольку в Киев военная техника поступает через сухопутные коридоры. В противостоянии с Китаем США придётся осуществлять поставки при помощи морского транспорта, подчеркнул Дробницкий.

"Тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно", — отметил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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