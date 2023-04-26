MWM: система ПВО Украины будет полностью подавлена к 23 мая

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Пентагон опасается подавления системы противовоздушной обороны Украины к 23 мая, поскольку Россия получит преимущество в воздухе и сможет начать крупное наступление. Поставленные странами Запада системы Patriot проблемы не решат.

Чиновники Пентагона оценили, что украинские средства ПВО, предназначенные для защиты сил на линии фронта, будут "полностью подавлены" к 23 мая, что позволит российской авиации получить преимущество на поле боя и потенциально способствовать крупному продвижению армии.

Нидерланды передали ВС Украины ЗРК Patriot в небольшом количестве. Однако они имеют высокую уязвимость для систем ПВО. В связи с этим данные комплексы подойдут для защиты крупных городов и не могут быть использованы для прикрытия передовых позиций.

Авторы издания обращают внимание на заявление США о том, что нынешние американские военные обслуживать эти системы не будут.

"Многие сочли этот сигнал зелёным светом для их уничтожения", — отмечается в публикации MWM.

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