Кива: на смену Зеленскому в 2023 году придёт команда Порошенко и Залужного

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Уже в текущем году на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому придёт другая команда. Это уже ни для кого не секрет, для этого всё готово, заявил экс-депутат Рады Илья Кива.

Политик отметил, что медиа ресурсы предшественника нынешнего украинского лидера Петра Порошенко заговорили в унисон с западными СМИ, что Зеленский допустил ошибку и виновен в начале военных действий, а весенняя кампания ВСУ не будет иметь успеха.

"Порошенко, Кличко, Залужный, Бурба, Аваков — команда которая в 2023 году придёт на смену Зеленскому", — написал Кива в своём Telegram-канале.

По его словам, следующим президентом хочет стать мэр Киева Виталий Кличко, а сейчас он ведёт по этому вопросу переговоры, как с западными кураторами, так и внутри команды.

"Для Зеленского самое страшное, что "переворот" — это план Вашингтона, и он может только наблюдать свою гибель. Как обезьяна, которую постепенно заглатывает и переваривает удав — всё понимает, но ничего сделать уже не может", — заключил бывший нардеп.

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