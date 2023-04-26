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Арестович обругал Порошенко за заявление: "Если бы не Зеленский, то войны вообще бы не было"

1:19
Мир

Алексей Арестович резко раскритиковал предвыборную кампанию Петра Порошенко, который обвинил Владимира Зеленского в начале военного конфликта на Украине.

Арестович обругал Порошенко за заявление: "Если бы не Зеленский, то войны вообще бы не было"

Украинский военный аналитик обвинил Петра Порошенко в том, что он пытается завоевать голоса украинцев с помощью заявления: "Если бы не Зеленский, то войны вообще бы не было".

Арестович уверен, что Владимира Зеленского нельзя упрекнуть в действиях или бездействиях, которые спровоцировали бы атаку на Украину.

"А вот Порошенко сдерживал Путина эффектно", — с иронией отметил бывший помощник офиса президента Украины.

Аналитик считает, что Порошенко пытается снизить рейтинг Зеленского накануне выборов. Он назвал попытку представить себя единственным борцом против Владимира Путина предательством своей страны.

Арестович призвал оставить все политические разборки до окончания военного противостояния.

"Предвыборная активность на фоне крови, что льется на фронте — подлость. Использовать реальные вопросы нацбезопасности страны, которая борется за выживание, в качестве политтехнологии — подлость", — выразил своё мнение военный аналитик.

Ранее Алексей Арестович предостерёг Украину от "национал-социализма".

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Порошенко предлагал России забрать Донбасс?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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