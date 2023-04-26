Баранец захотел отвесить Зеленскому "звонкий щелбан" после его слов о мировой армии

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На Украине полным ходом идёт тотальная мобилизация, в рамках которой силовики отправляют на фронт всех подряд только для того, чтобы у ВСУ было необходимое количество "пушечного мяса". На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский с гордостью говорит о том, что армия Украины является одной из самых многочисленных и мощных в мире. Однако лидер Незалежной плохо знает количественный состав мировых сил, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Pravda.Ru.

Самая крупная армия в мире у Китая, численность которой составляет 2,5 миллиона человек. Затем идут армии Индии и Северной Кореи — около 1,5 миллиона человек в каждой. Армия США насчитывает 1 миллион и 450 тысяч солдат. В состав ВС РФ входят 1 миллион 13 тысяч военнослужащих, отметил полковник.

"Я хочу отвесить звонкий щелбан Зеленскому, который, видимо, плохо знает количественный состав армий", — заявил Баранец.

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