Байден опозорился из-за лжи о смерти собственного дедушки

Американский лидер Джо Байден солгал о своей семье во время выступления на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки.

Об этом в соцсетях заявили исследователи Media Research Center. Известно, что эта организация занимается фактчекингом. По словам экспертов, президент США соврал о смерти своего родственника.

"Мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели", — говорил Байден.

В MRC напомнили, что руководитель страны родился в ноябре 1942 года в пенсильванской больнице Святой Марии. Дедушка же главы государства скончался в сентябре 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе, добавили специалисты.

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