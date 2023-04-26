Украина готова захватывать небольшие российские города, чтобы менять их на украинские

Украина готова идти на захват небольших российских городов и населённых пунктов. Впоследствии их будут обменивать на занятые российскими войсками населённые пункты.

ВСУ готовят новую тактику, предусматривающую захваты небольших российских городов. Их будут удерживать и возвращать в обмен на территории, которые сейчас удерживаются Россией. Такую информацию сообщил представитель одного из добровольческих украинских батальонов Богдан Кротевич.

Ранее он был захвачен российскими войсками на территории "Азовстали", а потом вернулся на родину в ходе обмена пленными. Кротевич поведал об этой стратегии в беседе с журналистами издания The Washington Post.

В последние месяцы ВСУ усилили обстрелы российских территорий. Особенно сильно от этого страдают Белгородская, Брянская и Курская области.

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