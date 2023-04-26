Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО

Россия начинала специальную военную операцию (СВО) на Украине при участии профессиональных военных. Численность группировки ВС РФ составляла около 250 человек. Украина сразу же отправила на фронт 400 тысяч солдат. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Pravda.Ru.

На фоне колоссальных потерь ВСУ и превосходства российской армии в вооружении киевское руководство приступило к наращиванию численного состава. Москва ответила аналогичным образом и начала привлекать добровольцев, объяснил эксперт.

"Мы стали собирать универсальное войско и одновременно, конечно, объявили частичную мобилизацию", — указал полковник.

Баранец подчеркнул, что в рамках призыва резервистов были выявлены некоторые недочёты: не знали, куда и как распределять новобранцев, не было системы военно-учётных специальностей. Однако сейчас все ошибки исправляются.

"Я каждый день получаю письма о том, как себя чувствуют люди на фронте. Я не скажу, что на 100 процентов, но в большинстве случаев проблемы решены", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Кроме того, 300 тысяч резервистов проходили серьёзное обучение на протяжении трёх месяцев, затем их начали постепенно перемещать к зоне боевых действий.

Баранец допустил, что может быть объявлена вторая волна частичной мобилизации, поскольку в украинский конфликт открыто ввязываются страны НАТО. Польша формирует батальоны, а США отправляют своих солдат на территорию Украины под прикрытием "добровольцев", указал эксперт.

"Надо быть готовым ко всему. Я не исключаю (вторую волну), потому что мы не можем прогнозировать все варианты развития событий. Нас просто вынудят. Наш армейский кулак должен стать больше для того, чтобы дать врагу достойный отпор", — заключил полковник.

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