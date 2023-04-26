НГ: 50 тысяч боевиков ВСУ готовы штурмовать Россию в мае

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Пентагон через издание New York Times фактически анонсировал наступление ВСУ в мае. По данным издания, около 50 тыс. военнослужащих (как уже писала Pravda. Ru — минимум 12 новых бригад) будут готовы к боям к концу апреля.

Пока украинцы занимаются организацией атак дронов на территорию РФ. Не так давно они пытались ударить по бухтам Севастополя и по Подмосковью.

В министерстве обороны заявили, что били из Одессы, центра "черноморской инициативы" по экспорту украинского зерна — Кремль и МИД уже заявил, что это "ставит под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая" (по-русски говоря, что сделку теперь отменят), сообщает НГ.

Москва ответила тем, что вывела на учения большие десантные корабли (БДК) "Ямал", "Цезарь Куников" и "Орск". Военнослужащие провели учебную установку морских мин на маршрутах возможных действий сил условного противника. Видимо, таким образом рассчитывают нейтрализовать угрозу для Черноморского флота, исходящую от украинских морских дронов.

С воздушными беспилотниками (БПЛА) сложнее.

Только за последние сутки (после всех атак Крыма, городов ЮФО, бывших приграничных регионов, падения БПЛА в центральной России и даже у Капотни) в Подмосковье найдены три упавших квадрокоптера.

Это не считая того, что за это время два беспилотника Mugin-5 Pro атаковали нефтебазу в Ровеньках (ЛНР), в результате чего один резервуар получил повреждения. Отметились БПЛА и в Белгородской области — впрочем, туда они прилетают "как на обед".

Его коллега Владимир Попов добавил, что налицо попытки ВСУ сохранить темпы активности, устраивающие Запад. Для последнего задержки такого рода являются неприемлемыми и могут поставить под угрозу предстоящее наступление, написали в своем материале журналисты New York Times.

В Евросоюзе понимают проблему с боеприпасами довольно прямолинейно. 25 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в частности, заявил, что Евросоюз поставит до конца моя 1 млн боеприпасов для Украины, признав разногласия по этому вопросу между странами — членами ЕС.

По мнению экспертов, слова Борреля о "конце мая" как о сроке окончания поставок боеприпасов "косвенно свидетельствуют о том, что в это время Киев и может начать свое контрнаступление".

Как уже говорили генералы Пентагона и НАТО — попытка такого контрнаступления будет осуществлена самыми "дикими и отмороженными бригадами, идущими на верную смерть".

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