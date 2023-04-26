Карл III отказал британскому аэропорту Хитроу

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Будущий британский монарх Карл III отклонил предложение переименовать один из терминалов аэропорта Хитроу в свою честь, пишет консервативная Times.

Основная причина отказа — несоответствие экологическим принципам. Известно, что будущий британский король активно выступает за защиту климата, отказ от использования ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энерги, передает РИА "Новости".

Известно, что Карл III официально станет королем Великобритании 6 мая 2023 года. Церемония по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии сотен приглашенных гостей.