Будущий британский монарх Карл III отклонил предложение переименовать один из терминалов аэропорта Хитроу в свою честь, пишет консервативная Times.
Основная причина отказа — несоответствие экологическим принципам. Известно, что будущий британский король активно выступает за защиту климата, отказ от использования ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энерги, передает РИА "Новости".
Известно, что Карл III официально станет королем Великобритании 6 мая 2023 года. Церемония по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии сотен приглашенных гостей.
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