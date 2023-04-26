РИА Новости: на Западе нашли способ переломить ход СВО на Украине

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Западные страны всё чаще говорят о том, что украинское контрнаступление провалится. Одна из главных причин состоит в дефиците боевых самолётов на вооружении ВВС Украины. Однако НАТО не торопится передавать Киеву американские истребители F-16, несмотря на призывы руководства Незалежной. На данный момент Запад находится в активном поиске альтернативы. Об этом сообщил обозреватель Давид Нармания в материале для РИА Новости.

Украинские войска не смогут организовать успешное наступление без авиации, поскольку бронетехника выйдет из зоны противовоздушной обороны и станет лёгкой мишенью для российских ВКС. Однако шведские истребители четвёртого поколения JAS 39 Gripen ("Грифон") могут прикрыть танки ВСУ, отметил аналитик.

Дешёвый и удобный самолёт был создан для для защиты воздушного пространства от российской авиации. Более амбициозные задачи — ударные операции в тылу врага — перед "Грифоном" не ставили. Кроме того, истребитель может приземляться на короткие взлётно-посадочные полосы и даже дороги, что очень подходит ВВС Украины.

В Стокгольме подчеркнули, что "Грифоны" нужны стране для собственной безопасности. Однако Швеция планирует вступить в НАТО, и тогда у неё не останется выбора.

"Если Киеву нужны какие-то вооружения, их рано или поздно дадут. Так что встреча JAS 39 с российскими истребителями в бою — вполне реалистичный сценарий", — заключил Нармания.

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