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Марочко: Киев приказал главам администраций провести мероприятия по дискредитации России

1:03
Мир

Офис украинского президента Владимира Зеленского приказал руководителям военно-гражданских администраций (ВГА), которые находятся под контролем Киева, организовать мероприятия, направленные на дискредитацию РФ.

Марочко: Киев приказал главам администраций провести мероприятия по дискредитации России

Как сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на российских разведчиков, такое решение принято на фоне нарастания негативных настроений среди украинцев.

"Офис президента Украины разослал документ главам ВГА с требованием усилить патриотическую работу, а также проводить мероприятия по дискредитации РФ в глазах своих граждан", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Ранее украинцы начали выражать недовольство из-за продолжающейся мобилизации на территории государства и отправки неподготовленных солдат на линию боевого соприкосновения. При этом, по мнению журналистов Financial Times, Киев рискует провалить планируемое контрнаступление, несмотря на масштабную призывную кампанию.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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