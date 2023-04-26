Существующее международное право позволяет украинским войскам "уничтожать всё" находящееся в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожье и Херсонской области.
С таким заявлением выступил советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк. Он добавил, что ракетный удар по столице России не входит в планы Киева.
"Для нас другие приоритетные цели. Юридически имеем право уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР — Прим. ред.), Донецкой (ДНР — Прим. ред.), Запорожской и Херсонской областей", — сказал украинский политик в интервью местному телеканалу.
Ранее военнослужащий Украины опубликовал ролик, в котором показал руины казармы ВСУ после попадания авиабомбы ВКС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.