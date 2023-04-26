РИАН: советник офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Украины уничтожать всё в Крыму и Донбассе

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Существующее международное право позволяет украинским войскам "уничтожать всё" находящееся в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожье и Херсонской области.

С таким заявлением выступил советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк. Он добавил, что ракетный удар по столице России не входит в планы Киева.

"Для нас другие приоритетные цели. Юридически имеем право уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР — Прим. ред.), Донецкой (ДНР — Прим. ред.), Запорожской и Херсонской областей", — сказал украинский политик в интервью местному телеканалу.

Ранее военнослужащий Украины опубликовал ролик, в котором показал руины казармы ВСУ после попадания авиабомбы ВКС РФ.

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