Отряд "Шторм" 110-й бригады ВС РФ успешно захватил опорный пункт 59 омпбр ВСУ у населённого пункта Невельское.
По словам военкора Евгения Лисицина, прикрытие танками и упорное расстреливание позиций врага позволило войскам ВС РФ проломить оборону ВСУ. Вражеские силы пытались остановить атаку сильными артобстрелами, но безуспешно.
Как сообщается, ВСУ понесли значительные потери — до 40 боевиков были убиты и ранены. На кадрах можно увидеть и пылающую технику врага. Взятие этого опорного пункта является важным шагом в оперативном развитии наступательных операций на Марьинском направлении.
Ситуация на восточной границе Украины остается напряженной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Многие артисты в РФ выступили против СВО и столкнулись с отменой концертов.