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ВС РФ взяли штурмом одну из важнейших позиций ВСУ у Невельского после 10 часов боя

0:51
Мир

Отряд "Шторм" 110-й бригады ВС РФ успешно захватил опорный пункт 59 омпбр ВСУ у населённого пункта Невельское.

ВС РФ взяли штурмом одну из важнейших позиций ВСУ у Невельского после 10 часов боя

По словам военкора Евгения Лисицина, прикрытие танками и упорное расстреливание позиций врага позволило войскам ВС РФ проломить оборону ВСУ. Вражеские силы пытались остановить атаку сильными артобстрелами, но безуспешно.

Как сообщается, ВСУ понесли значительные потери — до 40 боевиков были убиты и ранены. На кадрах можно увидеть и пылающую технику врага. Взятие этого опорного пункта является важным шагом в оперативном развитии наступательных операций на Марьинском направлении.

Ситуация на восточной границе Украины остается напряженной.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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