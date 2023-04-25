ВС РФ взяли штурмом одну из важнейших позиций ВСУ у Невельского после 10 часов боя

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Отряд "Шторм" 110-й бригады ВС РФ успешно захватил опорный пункт 59 омпбр ВСУ у населённого пункта Невельское.

По словам военкора Евгения Лисицина, прикрытие танками и упорное расстреливание позиций врага позволило войскам ВС РФ проломить оборону ВСУ. Вражеские силы пытались остановить атаку сильными артобстрелами, но безуспешно.

Как сообщается, ВСУ понесли значительные потери — до 40 боевиков были убиты и ранены. На кадрах можно увидеть и пылающую технику врага. Взятие этого опорного пункта является важным шагом в оперативном развитии наступательных операций на Марьинском направлении.

Ситуация на восточной границе Украины остается напряженной.