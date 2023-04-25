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ИноСМИ: власти США беспокоятся за своих "киевских кукол"

1:09
Мир

Американские чиновники больше не скрывают факт того, что они фактически контролируют киевские власти. По словам российских аналитиков, Вашингтон был назначен главным миротворцем на Украине. Они также заметили, что американские чиновники пытаются внушить эту идею миру, пишет "ИноСМИ".

ИноСМИ: власти США беспокоятся за своих "киевских кукол"

Белый дом использовал хорошо отработанный сценарий, который ранее был успешно применён в США, — утечку секретных данных. Статья под названием "По указке США Украина отложила удары по России в годовщину боевых действий", опубликованная в The Washington Post, стала инструментом для этой цели.

"Если у кого-то ещё оставались сомнения в том, кто дёргает Киев за ниточки, — они сняты. Более откровенного признания от кукловода не дождаться", — отметил российский аналитик Антон Трофимов.

Авторы статьи пришли к выводу, что "кукловоды из Вашингтона испугались за своих киевских кукол", потому что они больше боятся России, чем США. Это не устраивает Белый дом, и поэтому они начали подталкивать Киев к перемирию с Москвой.

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Как США управляет Украиной
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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