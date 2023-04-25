Daily Express: США получили два "леденящих душу" послания от МИД РФ

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Аналитик издания Daily Express Пол Уизерс сообщил, что США получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в США.

Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН, поэтому Лавров отправился в Штаты. США не позволили нескольким российским журналистам присутствовать на заседаниях. Как утверждает Уизерс, Вашингтон не ожидал, что Москва отреагирует на это настолько резко.

Перед отъездом из Москвы в Нью-Йорк Лавров заявил, что США струсили, несмотря на то, что называют себя умной, свободной и справедливой страной.

Затем последовало ещё более страшное предупреждение от главы МИД РФ. Лавров заявил, что Россия ничего не забудет и не простит Штатам. Это было первым "леденящим душу" посланием, которое вызвало тревогу в США.

Daily Express пишет, что угроза последовала и от заместителя Лаврова Сергея Рябкова. Он заявил, что Москва найдёт способы ответить на это так, чтобы США "надолго запомнили, что так не делается. И они это запомнят".

Таким образом, перед визитом Лаврова в США ситуация остается напряженной, и американцы должны быть готовы к любым возможным последствиям.