Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Обезвоживание организма": Диетолог объяснила, почему нельзя пить пиво в жару
После конфликта на заседании ООН Израиль начнёт оказывать Украине военную помощь, считает Марков
Daily Express: США получили два "леденящих душу" послания от МИД РФ
Военнослужащий ВСУ в слезах заявил о больших потерях в зоне спецоперации на Украине
Новые седаны Toyota Avalon теперь доступны в России
Hennessey представила шестиколесный Ford F-150 VelociRaptoR
Преемник McLaren 720S представлен со звуком запуска и видом сзади
ET: "крестовый поход" РФ против доллара набирает обороны — США грозит поражение
Читатели Daily Mail напомнили НАТО об опасности, связанной с российскими танками "Армата"

Лавров мудро ответил на вопрос о третьей мировой войне

0:57
Мир

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся его мнением по поводу возможности третьей мировой войны.

Лавров мудро ответил на вопрос о третьей мировой войне

Министр в ответ задал резонный встречный вопрос, выразив сомнение, что такое развитие событий кому-нибудь нужно.

"Мы живем на одной земле. Вот сейчас говорили про третью мировую войну. Ну кому это нужно?", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Глава МИД РФ подчеркнул, что те, кто рассуждает про возможность третьей мировой войны в случае, если Россия победит на Украине, проявят-таки ответственность и продемонстрируют здравый ум, рассуждая о таких вещах.

Лавров добавил, что Россия вообще не поднимала тему третьей мировой войны, зато о ней постоянно говорят на Западе. Министр отметил, что здесь уместно упомянуть русскую пословицу "У кого что болит, тот о том и говорит".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Третья мировая война: кто начнёт?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Артисты в России столкнулись с отменой концертов

Многие артисты в РФ выступили против СВО и столкнулись с отменой концертов.

РИАН опубликовало список артистов с отменёнными концертами в городах РФ из-за поддержки ВС Украины
МК: Леонков заявил о резкой смене тактики ВС Украины в обороне Артёмовска
ВСУ поменяли тактику в обороне Артёмовска, но это их не спасёт
Три-пять раз в неделю: врачи-урологи назвали оптимальное количество половых контактов
Угроза "контрнаступа": ВСУ создали "плацдарм" на берегу у Херсона
Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Киев нацелился на ВМФ РФ. Капитан предупредил о серьёзной опасности со стороны ВСУ
Неонацисты из Франции расстреляли пленных российских бойцов
Снайпер ВС РФ наказал боевика ВСУ за неприличный жест
Снайпер ВС РФ наказал боевика ВСУ за неприличный жест
Последние материалы
Депутат призвал возбуждать уголовные дела в случае наезда электросамокатчиками на пешеходов
Самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы
Стал известен новый соперник Александра Емельяненко в поп-ММА
"Есть мучное и не толстеть": Врач поделилась секретом, как есть хлеб и не набирать вес
Главу ФИА Мохаммеда бин Сулайема в очередной раз обвинили в сексизме
БПЛА-камикадзе "Ланцет" массово уничтожают американские "Три топора"
Оксана Самойлова рассказала о примирении с Джиганом: "Мы чуть не развелись"
Депутат Государственной Думы РФ Роман Терешков одобрил возвращение пива на стадионы
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина лишится областного центра через пару месяцев
РВ: наёмники из Франции казнили троих пленных российских военных на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников