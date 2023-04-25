Лавров мудро ответил на вопрос о третьей мировой войне

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Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся его мнением по поводу возможности третьей мировой войны.

Министр в ответ задал резонный встречный вопрос, выразив сомнение, что такое развитие событий кому-нибудь нужно.

"Мы живем на одной земле. Вот сейчас говорили про третью мировую войну. Ну кому это нужно?", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Глава МИД РФ подчеркнул, что те, кто рассуждает про возможность третьей мировой войны в случае, если Россия победит на Украине, проявят-таки ответственность и продемонстрируют здравый ум, рассуждая о таких вещах.

Лавров добавил, что Россия вообще не поднимала тему третьей мировой войны, зато о ней постоянно говорят на Западе. Министр отметил, что здесь уместно упомянуть русскую пословицу "У кого что болит, тот о том и говорит".

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