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После конфликта на заседании ООН Израиль начнёт оказывать Украине военную помощь, считает Марков

1:00
Мир

Политолог Сергей Марков рассказал о ссоре России и Израиля на заседании ООН.

После конфликта на заседании ООН Израиль начнёт оказывать Украине военную помощь, считает Марков

Марков констатировал "резкое ухудшение отношений Израиля и России" после того, как представители РФ на заседании ООН заняли "пропалестинскую и проарабаскую и промусульманскую" позицию.

Делегация Израиля в знак протеста в ответ на заявления послов РФ покинула заседание, заявив, что в День памяти жертв войн и терактов Израиля нападки на их страну воспринимаются также, как антироссийское заседание 9 мая.

Марков не исключил, что между Израилем и Ираном намечается военное противостояние.

"Это может также быть предлогом для массированной военной помощи Израиля русофобскому режиму на Украине. По настоянию США", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков высказался об ультиматуме России по зерновой сделке.

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Лавров в США: за что Россию критиковали на заседании Совбеза ООН
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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