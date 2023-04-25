Британские пользователи рассказали о своём отношении к намерению России применить свои передовые танки Т-14 "Армата" на линии соприкосновения на Украине.
Читатели британского издания Daily Mail подчеркнули, что это сложная и мощная боевая техника, и призвали не забывать, что у России есть очевидное преимущество и по технологическому уровню, и по численности танков.
Британцы посоветовали НАТО задуматься о будущем украинского конфликта и своём собственном при таком раскладе.
"Будь осторожна, НАТО, потому что в конце концов у тебя может пойти кровь из носа от этой новости", — написал один из пользователей.
Читатели подчеркнули, что хвалёные танки Challenger, которые так гордится Британия, даже рядом не стояли с мощными "Арматами".
Британцы признали, что Россия является сильным и грозным противником, и усомнились, что украинский конфликт близится к завершению.
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