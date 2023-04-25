Экс-советник Кучмы Соскин: Украина лишится областного центра через пару месяцев

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Если на Украине будут продолжаться боевые действия, будут уничтожены ещё сотни тысяч бойцов, и в результате страна столкнётся с демографической катастрофой. Об этом предупредил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Политолог подчеркнул, что такие потери ВСУ будут равнозначны исчезновению с лица Украины целого крупного областного центра.

"Еще пара месяцев такой войны — и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер обратил внимание, что киевские власти намеренно занижают потери украинской армии, которые в реальности намного больше. Риттер утверждает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в феврале уведомил Пентагон, что украинская армия потеряла 250 тысяч бойцов.

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