Военкор Коц рассказал, как пройдёт контрнаступление ВСУ

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Военкор Александр Коц рассказал, как пройдёт контрнаступление ВСУ.

По мнению Коца, не стоит серьёзно реагировать на новости о грядущем контрнаступлении ВСУ, которые появляются как в западных, так и в украинских СМИ. Никто не знает точной даты начала контрнаступления. По мнению военкора, все обсуждения и переносы дат — это попытка создать информационный шум и подготовить неожиданный удар.

Коц уверен, что контрнаступление обязательно произойдёт. Он отметил, что чем больше западные СМИ говорят о том, что Украина не готова и какие ужасные последствия её ждут, тем ближе реальность атаки. Но гадать о том, куда будет направлен удар, бессмысленно, подчеркнул военкор.

По мнению Коца, будет несколько ударов по каждому направлению. После Киев назовёт более успешный удар "главным", а менее успешные "отвлекающими".

"И в наступление они пойдут вне зависимости от желания или нежелания Зеленского", — уверен военкор.

Последний год Запад вооружал украинскую армию не для того, чтобы она теряла людей в позиционных боях. Это делалось с целью победить Россию на поле боя. Об этом было заявлено кураторами Киева.

Российское командование понимает неизбежность предстоящего наступления и готовится к непростому периоду. Однако новые средства поражения, которые появляются в войсках, дают повод для осторожного оптимизма. Киев готов ставить всё на кон, подчеркнул Коц.

"И если выстоять, а затем ответить свежими резервами, можно замахнуться и на банк(овую)", — подытожил военкор.

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