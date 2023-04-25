WSJ: от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть дальнейшее отношение США к Киеву

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В Белом доме дали понять, что вопрос оказания дальнейшей военной помощи Украине будет зависеть от успеха весеннего контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

"По словам американских законодателей и западных официальных лиц, успех Украины в предстоящем весеннем наступлении будет иметь решающее значение для продолжения поддержки военной помощи со стороны Вашингтона", — сказано в материале.

Авторы ссылаются на высказывание члена республиканской партии, сенатора Теда Круза, который напомнил о том, что терпение американцев рано или поздно закончится, и что конгресс едва ли будет поддерживать Украину во всех её начинаниях вечно.

В завершение журналисты привели итоги собственного опроса, согласно которому 38% жителей США полагают, что Вашингтон не знает меры в поддержке Киева. К слову, за год эта цифра выросла более чем на 30%.

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