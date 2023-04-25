Политолог Журавлёв: Россию исключить из Совбеза ООН никто не может, хоть США и мечтают это сделать

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Политолог Дмитрий Журавлёв считает, что из Совбеза ООН Россию исключить у Запада не получится при всём его желании, потому что в уставе организации, созданном при её основании, прописаны чёткие правила, согласно которым пять стран — США, Россия (СССР), Великобритания, Франция и Китай — когда-то договорились между собой о разделе мира и решили мирно сосуществовать, отвечая каждый за отведённый ему сектор Земли.

"Представитель США по ООН уже плакался на эту тему. Он заявлял, что им бы хотелось исключить оттуда Россию, только никто не знает, как это сделать. Они не могут изменить правила, потому что это просто не прописано уставом", — напомнил Журавлёв в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт подчеркнул, что эти пять государств — постоянные члены Совбеза ООН, а штаб-квартира организации изначально и должна была быть не в Нью-Йорке, где она находится теперь, а в Женеве, куда её предложил перенести глава МИД РФ Сергей Лавров.

Нынешнее местоположение штаб-квартиры Совбеза ООН — "в некоторой степени случайное событие", напомнил эксперт. Однако с ним - та же самая история, что и с членством России в Совбезе, так как уставом организации перенос штаб-квартиры не предусмотрен. При этом Журавлёв уверен, что сам Лавров представляет, как это можно сделать, хотя остальные пока понятия об этом не имеют.

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