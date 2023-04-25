Канал Sky News назвал Лаврова "джедаем тёмного искусства дипломатии": меч ещё не доставал

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Владимир Соловьёв объяснил, почему канал "Скай Ньюз" не прав, когда называет главу МИД РФ Сергея Лаврова "джедаем тёмного искусства дипломатии".

Телеведущий назвал такой эпитет, применительно к главе российского МИДа, "оговоркой по Фрейду".

Он напомнил, что в киноэпопеи "Звездные войны" джедаи представляют Свет. Соловьёв рассказал, что джедаи являлись рыцарями-миротворцами с оружием в виде светового меча.

"В принципе, всё так и есть. Кроме того, что меч Лавров ещё не доставал", — написал журналист в своём Telegram-канале.

Представители Sky News высказались о Сергее Лаврове в связи с тем, что он в Совете Безопасности ООН намерен обсуждать "формирование нового многополярного мирового порядка".

Ранее сообщалось, что Лавров в Латинской Америке обсуждал военный союз по линии БРИКС.

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