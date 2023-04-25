Власти ЮАР обвинили Международный уголовный суд в пристрастности и заявили о выходе из МУС

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Представители правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" заявили о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда.

Власти ЮАР назвали своё решение благоразумным.

"Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям", — гласит официальное заявление партийных лидеров.

Когда МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, правительство ЮАР заявило, что решение об аресте российского президента в их стране "находится на рассмотрении".

Южно-Африканская Республика воздерживается от оценки военного конфликта на Украине, неизменно заявляя о своей нейтральной позиции.

В 2016 году власти ЮАР отказались выдавать президента Судана Омара аль-Башира — МУС, несмотря на ордер на его арест.

Ранее сообщалось, что Австрия намерена арестовать Путина по ордеру МУС в случае его визита в страну.

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