Латвия может проиграть в ЕСПЧ "парню с русским флагом" Александру Дубяго

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

25 апреля на закрытом заседании правительство Латвии обсуждает возможные выходы из затруднительной ситуации, связанной с уголовным делом "Дубяго против Латвии". Александр Дубяго стал известен как "парень с русским флагом" и является исторической фигурой антифашистского движения. Он был арестован в Риге возле памятника советским воинам-освободителям. Однако, по словам правозащитника Владимира Линдермана, чиновники СГБ проявили слишком большое рвение в этом деле, пишет EADaily.

"Сразу было видно, что состава преступления нет. Ни подъём российского флага, ни благодарные слова в адрес ветеранов Великой Отечественной преступными деяниями в Латвии не являются (по крайней мере, пока не являются)", — прокомментировал он произошедшее.

Юридические разбирательства завершились решением прокурора о прекращении уголовного процесса, что является справедливым результатом. Однако Дубяго, который был арестован и незаконно обвинён, подал иск против государства в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Линдерман считает, что сотрудники службы государственной безопасности, желая проявить себя, подставили Латвию.

"Даже в наше поганое время, когда русофобия в Латвии стала "хорошим тоном", всё-таки склоняюсь к тому, что ЕСПЧ присудит Александру денежную компенсацию", — прогнозирует правозащитник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.