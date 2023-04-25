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Латвия может проиграть в ЕСПЧ "парню с русским флагом" Александру Дубяго

1:29
Мир

25 апреля на закрытом заседании правительство Латвии обсуждает возможные выходы из затруднительной ситуации, связанной с уголовным делом "Дубяго против Латвии". Александр Дубяго стал известен как "парень с русским флагом" и является исторической фигурой антифашистского движения. Он был арестован в Риге возле памятника советским воинам-освободителям. Однако, по словам правозащитника Владимира Линдермана, чиновники СГБ проявили слишком большое рвение в этом деле, пишет EADaily.

Латвия может проиграть в ЕСПЧ "парню с русским флагом" Александру Дубяго

"Сразу было видно, что состава преступления нет. Ни подъём российского флага, ни благодарные слова в адрес ветеранов Великой Отечественной преступными деяниями в Латвии не являются (по крайней мере, пока не являются)", — прокомментировал он произошедшее.

Юридические разбирательства завершились решением прокурора о прекращении уголовного процесса, что является справедливым результатом. Однако Дубяго, который был арестован и незаконно обвинён, подал иск против государства в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Линдерман считает, что сотрудники службы государственной безопасности, желая проявить себя, подставили Латвию.

"Даже в наше поганое время, когда русофобия в Латвии стала "хорошим тоном", всё-таки склоняюсь к тому, что ЕСПЧ присудит Александру денежную компенсацию", — прогнозирует правозащитник.

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Новости Латвии
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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