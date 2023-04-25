Киев предложил ввести сбор с любых виз для россиян на восстановление Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Украины предлагают взимать с оформления каждой визы для российских граждан в любую страну мира особый сбор. Собранные средства должны пойти на восстановление Украины.

Офис украинского президента опубликовал очередной план, в котором содержатся рекомендации западным странам по усилению давления на Российскую Федерацию. В частности, этот план предлагает ввести универсальный сбор для всех россиян, пытающихся оформить визы в любую страну.

Собираемые таким образом деньги Киев предлагает отправлять на "восстановление Украины". Кроме того, в плане содержится совет не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, а также резко усилить санкции в области энергетики и финансовой инфраструктуры.

Над этим документом работала особая экспертная группа под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола. Документ занимает 33 страницы, он был опубликован на сайте президента Зеленского.

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