США пригрозили Казахстану санкциями за помощь России

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Элизабет Розенберг, помощник министра финансов Соединённых Штатов, припугнула Казахстан потенциальными санкциями, если он продолжит оказывать помощь России грамотно обходить ограничения, наложенные западными странами.

Этой информацией политик поделилась во время своего выступления в рамках круглого стола в Астане.

На данный момент, как сообщает Вашингтон, Казахстан должен понимать последствия, которые могут возникнуть в результате активной поддержки РФ в области экспортного контроля. Розенберг акцентировала внимание на том, что компании и банки центрально-азиатского государства пострадают первыми.