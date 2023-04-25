Качиньский призвал наращивать численность ВС Польши из-за возможного компромисса РФ и Украины

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Лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский объяснил причину, по которой Польша стремится создать армию в 300 тыс. человек. Он намекнул, что возможное завершение конфликта на Украине может создать угрозу для Варшавы.

"Мы не знаем, чем закончится конфликт на Украине. В будущем нам могут угрожать новые опасности", — передаёт его слова Salon24.

Качиньский высказал предположение, что конфликт на Украине может быть решён с помощью компромисса. По словам эксперта, сильная и мощная армия является гарантом безопасности Польши. Лидер партии также призвал быть готовыми к быстрому реагированию на возможные угрозы.

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