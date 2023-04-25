Патрушев: Запад стремится нанести поражение России

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что страны Запада не отказались от стремления нанести поражение России. Об этом он сообщил во время заседания научного совета при Совбезе.

Патрушев подчеркнул, что страны Запада, возглавляемые англосаксами, надеются нанести поражение России и изолировать ее от всего мира, а также лишить статуса великой державы.

Политик отметил, что перед этой своей целью Великобритания и США не остановятся ни перед чем. Они готовы даже поставить под вопрос благосостояние своих союзников в Европе.