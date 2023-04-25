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Политолог Маркелов: Медведев спасает мозги простых смертных на Западе от мощной пропаганды

1:40
Мир

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев пытается снабжать западную аудиторию альтернативной информацией. Такое мнение выразил политолог Сергей Маркелов, оценивая в интервью Pravda.Ru громкие заявления экс-президента РФ о возможном начале новой мировой войны.

Политолог Маркелов: Медведев спасает мозги простых смертных на Западе от мощной пропаганды

По словам эксперта, сейчас идёт информационная борьба, ведь мир устал от российско-украинской и российско-западной "геополитической странички". Специалист отметил, что и Россия, и Запад хотят сформировать определённые коалиции вокруг собственной политической позиции.

"Они занимаются этим неприкрыто, это правильное направление деятельности. Медведев борется за формирование сознания внутризападного мира, внутризападных элит, простых смертных, пытается быть источником информации, альтернативной той пропаганде, которая валится с утра до вечера на западные мозги. Например, Запад заявляет, что хочет непонятную власть в РФ, а мы в ответ: "Дорогие западные обыватели, посмотрите, что творят ваши идиоты и к чему всё может привести, вы не выживете, вашим правителям наплевать", — пояснил Маркелов.

Он добавил, что Медведев доносит до западной аудитории новые сведения на фоне мощной контрпропаганды. Как подчеркнул политолог, экс-президент РФ стремится "перековать" Запад на те рельсы, которые будут выгодны Москве.

Ранее зампредседателя Совбеза сообщил, что мир болен и находится на пороге войны, в ходе которой может быть применено ядерное оружие.

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Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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