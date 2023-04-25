Украина получит от ЕС два транша в размере €1,5 млрд каждый

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Евросоюз отправит Украине два транша, или, другими словами, долю займа, макрофинансовой помощи, сумма которой будет составлять €1,5 млрд каждый. Такое решение было принято в связи с тем, что киевский режим показывает явные успехи в области государственного устройства:

укрепляется верховенство права;

приходит в норму финансовая стабильность;

совершенствуется работа системы газоснабжения.

Этой информацией поделился представитель ЕК Веерле Нуйтс.

Стоит напомнить, что ранее Киеву предоставили дополнительный транш в размере €1,5 млрд для оказания экстренной помощи конфликтующей стороне.