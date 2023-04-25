Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше её вступления в НАТО

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Раздел Украины Польшей и другими странами является более приемлемым сценарием, чем присоединение киевского режима к НАТО. Потому что в последнем случае начнётся Третья мировая война. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание".

"Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла. Забрать себе западные регионы Украины Польша, да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией, мечтают уже не первый десяток лет", — заметил зампред Совбеза.

Медведев уверен, что заявления Варшавы о создании конфедерации являются ни чем иным, как попыткой захвата территорий Западной Украины. Причем, отметил политик, Польша торопится и давит на Киев, потому что сейчас самое подходящее время для аннексии.

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