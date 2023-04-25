Politico: Украина пытается запутать Россию с местом и временем начала контрнаступления

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина активно пользуется дезинформацией по поводу грядущего контрнаступления для того, чтобы запутать Россию. А его главной целью может стать Крым.

Украина изо всех сил старается нагрузить Россию большим количеством ложной информации о дате, а также месте начала предполагаемого весеннего контрнаступления. Это делается для того, чтобы Россия распылила свои силы и не смогла противостоять ударам, которые запланированы

Как пишет издание Politico, самыми вероятными местами контрнаступления Украины являются северо-восточная часть Харьковской области, юг Херсонской и Запорожских областей, а также Донецк. При этом, по мнению автора текста, Россия больше всего опасается именно южного направления удара, ведь его конечной целью может быть Крым.

Впрочем, в Пентагоне выражают сильные сомнения по поводу способности Украины силовым путём вернуть под свой контроль полуостров. Для этого требуются очень значительные успехи в рамках весеннего контрнаступления, а для них у Украины просто не осталось людских ресурсов. Также пока нет и достаточного количества вооружений.

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