Басурин: у Зеленского на фоне постоянного стресса обострились хронические заболевания

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Ходят слухи, что президент Украины Владимир Зеленский очень сильно сдал по состоянию здоровья. Об этом написал в своём Telegram-канале военный эксперт Эдуард Басурин.

Он отметил, что год военных действий и сильнодействующие препараты сделали своё дело. Личный лечащий врач теперь постоянно находится рядом с Зеленским. Говорят, что у него обострились хронические заболевания на фоне постоянного стресса, добавил аналитик.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что Зеленский ушёл в наркотический запой, так как ему стало известно о планах Вашингтона после провала контрнаступления Украины.

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