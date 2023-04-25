Москва объявляет персоной нон грата молдавского дипломата и закрывает въезд ещё нескольким чиновникам

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Недружественные шаги Кишинёва не остались без ответа Москвы. В МИД принято решение объявить персоной нон грата одного из молдавских дипломатов.

Сотрудник посольства Молдавии в Москве будет объявлен персоной нон грата, после чего ему придётся в течение короткого периода отправиться на родину. Такая информация содержится в официальном сообщении российского МИД, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства.

Там также говорится о том, что в качестве меры реагирования на целый ряд антироссийских заявлений, звучавших из Кишинёва, сразу несколько официальных лиц из этой республики более не смогут попасть на территорию России. Вызванному в российский МИД молдавскому послу уже вручили соответствующую ноту.

В последнее время Молдавия активно проводит недружественную по отношению к России политику, а её официальные лица делают соответствующие заявления.

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