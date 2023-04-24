Автор Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) Якуб Можняк заявил, что Польша, Украина и Литва создают первое совместное подразделение.
Министерство обороны Польши уже сейчас ведёт масштабную пропагандистскую кампанию среди поляков, заявил Можняк. Он отмечает, что гражданам рассылают сообщения, а на почту приходят приглашения вступить в добровольческий корпус. Штаб подразделения, по его словам, находится в Люблине.
Можняк поделился несколькими фотографиями с презентации совместного подразделения.
Корпус — это военное формирование, состоящее из трёх бригад. Планируется, что в него вступят 20-25 тысяч человек. Польша и литовская бригады будут базироваться в Люблине, а украинская бригада на Западной Украине (в Яворове).
В июле литовско-польско-украинский трёхсторонний корпус (LITPOLUKRCORPS) достигнет полной боевой готовности, пишет Можняк.
Особенности корпуса:
При необходимости корпус или его отдельные элементы могут быть отправлены для участия в международных операциях.
"Международные операции, безусловно, означают действия на территории Украины", — подытожил Можняк в статье для NDP.
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