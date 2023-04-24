Подвалы Бахмута (Артёмовска) заполнены ранеными солдатами украинской армии. Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали жестокие кадры, где военнослужащие кричат от боли.
"Тут просто ад!" — заявили солдаты ВСУ.
Однако эвакуировать "трёхсотых" становится всё сложнее, поскольку все дороги из города находятся под постоянным артиллерийским огнём.
Ранее испанские журналисты заявили, что командование ВСУ оставило в Бахмуте только пару бригад. Остальные силы выведены из города.
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Боевики украинской армии увозят раненых и погибших, но затем приплывают лодки с новыми солдатами.