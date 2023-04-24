РВ: раненые боевики ВСУ плачут от боли в подвалах Бахмута

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Подвалы Бахмута (Артёмовска) заполнены ранеными солдатами украинской армии. Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали жестокие кадры, где военнослужащие кричат от боли.

"Тут просто ад!" — заявили солдаты ВСУ.

Однако эвакуировать "трёхсотых" становится всё сложнее, поскольку все дороги из города находятся под постоянным артиллерийским огнём.

Ранее испанские журналисты заявили, что командование ВСУ оставило в Бахмуте только пару бригад. Остальные силы выведены из города.

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