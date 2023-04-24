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РВ: раненые боевики ВСУ плачут от боли в подвалах Бахмута

0:36
Мир

Подвалы Бахмута (Артёмовска) заполнены ранеными солдатами украинской армии. Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали жестокие кадры, где военнослужащие кричат от боли.

РВ: раненые боевики ВСУ плачут от боли в подвалах Бахмута

"Тут просто ад!" — заявили солдаты ВСУ.

Однако эвакуировать "трёхсотых" становится всё сложнее, поскольку все дороги из города находятся под постоянным артиллерийским огнём.

Ранее испанские журналисты заявили, что командование ВСУ оставило в Бахмуте только пару бригад. Остальные силы выведены из города. 

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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