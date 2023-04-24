Гутерреш и Лавров обсудили ситуацию вокруг Украины и Афганистана

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В ходе деловой встречи, которая прошла между главой МИД России Сергеем Лавровым и Генсеком ООН Антониу Гуттерешем, была обсуждена ситуация на Украине, в Афганистане и Сирии. Об этом сообщает официальный источник международной организации.

"Они обсудили конфликт на Украине, а также ситуации в Афганистане и Сирии"

Ранее из Telegram-канала официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН. Помимо этого, ему удалось провести переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем.