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Гутерреш и Лавров обсудили ситуацию вокруг Украины и Афганистана

0:42
Мир

В ходе деловой встречи, которая прошла между главой МИД России Сергеем Лавровым и Генсеком ООН Антониу Гуттерешем, была обсуждена ситуация на Украине, в Афганистане и Сирии. Об этом сообщает официальный источник международной организации.

Гутерреш и Лавров обсудили ситуацию вокруг Украины и Афганистана

"Они обсудили конфликт на Украине, а также ситуации в Афганистане и Сирии"

Ранее из Telegram-канала официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН. Помимо этого, ему удалось провести переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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