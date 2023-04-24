Отношения с другими странами ЕС планирует создавать, учитывая позиции по России и Китаю

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Мнение стран, касаемо России и Китая, будет иметь судьбоносный характер: в зависимости от выбранной позиции по отношению к РФ и КНР Евросоюз планирует создавать или, наоборот, прекращать, взаимосвязи с тем или иным государством. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел сообщества.

"Мы обсудили план действий по геополитическим последствиям российских действий. Мы должны работать с гораздо большим количеством третьих стран, мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африки, Латинской Америке"

Политик также добавляет, что такая инициатива "станет возможностью действовать в новую эру международной политики - эру фрагментированного мира, с двумя различными экосистемами технологического развития, с двумя группами, каждая из которых будет стремиться привлечь сторонников на свою сторону". Другими словами, для ЕС важно, чтобы все страны заняли позицию по отношению к войне на Украине и в отношении растущей роли Китая в мире.