Подозрительные чемоданы у посольства России в США стал причиной перекрытия дорог в Вашингтоне

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Дорога в посольство России в Вашингтоне перекрыта, так как ранее около делегации обнаружили два подозрительных чемодана. Как сообщает представитель российской дипмиссии, у входа их оставила женщина и быстро скрылась из виду.

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Подобный случай произошел в городе Гаага: здание палаты представителей Нидерландов пришлось эвакуировать из-за подозрительного предмета.