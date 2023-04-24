Дорога в посольство России в Вашингтоне перекрыта, так как ранее около делегации обнаружили два подозрительных чемодана. Как сообщает представитель российской дипмиссии, у входа их оставила женщина и быстро скрылась из виду.
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Подобный случай произошел в городе Гаага: здание палаты представителей Нидерландов пришлось эвакуировать из-за подозрительного предмета.
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