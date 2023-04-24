Генерал Бен Ходжес: Запад хочет захватить Крым для контроля над морскими перевозками

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Главной целью Украины и Запада при захвате Крыма является контроль над судоходством в Чёрном море. Такое заявление сделал бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес.

По его словам, после присоединения полуострова Россия получила контроль над всем северным черноморским побережьем. Это очень сильно не нравится Вашингтону и Брюсселю. Поэтому они активно вооружают ВСУ и всячески провоцируют Киев на захват Крыма.

"Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, как Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов", — сказал он.

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