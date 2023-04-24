Соловьёв пригласил уволенного телеведущего Карлсона на работу в Россию

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Известному телеведущему из США Такеру Карлсону поступило предложение о работе от телеканала Соловьев Live.

Карлсон известен своими громкими высказываниями против действующего лидера США Джо Байдена и его администрации.

"Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума", — сказано в письме, отправленному Такеру российским телеканалом.

После этого представители команды Соловьев. Live добавили, что они будут рады предложить Такеру позицию ведущего или эксперта на его выбор, и выразили надежду, что американского журналиста заинтересует данное предложение.

Журналист Владимир Соловьёв дополнительно обратился к Такеру лично от себя.

"Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена", — написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно об увольнении Карлсона с телеканала Fox News, "по обоюдному желанию", как отметили в его пресс-службе.

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