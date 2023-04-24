Exxpress: Австрия обманывает, заявляя, что не имеет отношения к поставкам оружия Киеву

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Нейтралитет Австрии в отношении украинского конфликта вызывает большие сомнения, поскольку через территорию этой страны проходят поставки оружия для Киева. Об этом сообщает издание Exxpress.

С марта 2022 года через территорию Австрии было провезено свыше 1650 единиц оружия из США. Помимо этого, воздушное пространство Австрии пересекли, не спрашивая на это разрешения, семь американских самолётов.

"Минобороны Австрии открыто признает, что множество поставляемых орудий используется для усиления контингента НАТО в Восточной Европе, поэтому, вероятно, они попадают на Украину, "театр военных действий", — говорится в статье.

В течение последнего года территорию Австрии ежедневно пересекали свыше 20 самолётов НАТО, что в общей сложности составило 7400 воздушных судов.

В январе 2023 года в МИД Австрии заверили, что страна непричастна к поставкам оружия Киеву.

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