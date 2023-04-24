США готовы приступить к переговорам с КНДР в любое время

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Америка готова провести переговоры с КНДР в любое время. Не обойдется и без гуманитарной помощи для республики, но только на условиях Соединенных Штатов.

"Мы готовы встретиться в любое время и в любом месте, чтобы решить серьезные проблемы. И мы открыты возможности оказать гуманитарную помощи с соответствующими гарантиями, чтобы помочь народу КНДР"

На данный момент взаимоотношения между КНДР и США напряжены, что проявляется в различных действиях со стороны двух государств. Так, США, предлагая сесть за стол переговоров, одновременно с этим вводит санкции против трех человек из-за связей с КНДР.