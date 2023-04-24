Контрнаступление ВСУ начнётся не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники. Такой прогноз сделал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля. На это намекало само украинское правительство", — считает эксперт.
По мнению Риттера, Киев ждёт предстоящий саммит НАТО. Именно на нём члены альянса будут решать вопрос с очередным пакетом помощи Украине.
Эксперт считает, что всё это играет на руку России. ВС РФ получат больше времени на уничтожение группировок ВСУ.
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