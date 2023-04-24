Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: украинская армия пойдет в наступление не раньше июля

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Контрнаступление ВСУ начнётся не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой для этого военной техники. Такой прогноз сделал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля. На это намекало само украинское правительство", — считает эксперт.

По мнению Риттера, Киев ждёт предстоящий саммит НАТО. Именно на нём члены альянса будут решать вопрос с очередным пакетом помощи Украине.

Эксперт считает, что всё это играет на руку России. ВС РФ получат больше времени на уничтожение группировок ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.