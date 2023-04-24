Европейские пользователи Twitter* раскритиковали запрос Кулебы на поставки снарядов для ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователей Сети возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter*. В нём чиновник написал, что требует у Евросоюза ещё больше снарядов для ВСУ.

Пользователи мгновенно отреагировали на пост. Один из них отметил, что вместо того, чтобы клянчить оружие и продолжать эскалацию конфликта, Киеву не помешало бы сесть за стол переговоров. Комментатора поддержали и другие пользователи.

"В Европе мы сыты по горло вашими постоянными просьбами! Вам следует сказать "спасибо за поддержку", и начать думать о мире, а не только требовать оружие!", — отметил один из комментаторов.

Пользователи также отметили, что Украине не стоит рассчитывать на пополнение своих арсеналов за европейский счёт, так как граждане Евросоюза" не хотят Третьей мировой войны".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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