Пользователей Сети возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter*. В нём чиновник написал, что требует у Евросоюза ещё больше снарядов для ВСУ.
Пользователи мгновенно отреагировали на пост. Один из них отметил, что вместо того, чтобы клянчить оружие и продолжать эскалацию конфликта, Киеву не помешало бы сесть за стол переговоров. Комментатора поддержали и другие пользователи.
"В Европе мы сыты по горло вашими постоянными просьбами! Вам следует сказать "спасибо за поддержку", и начать думать о мире, а не только требовать оружие!", — отметил один из комментаторов.
Пользователи также отметили, что Украине не стоит рассчитывать на пополнение своих арсеналов за европейский счёт, так как граждане Евросоюза" не хотят Третьей мировой войны".
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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