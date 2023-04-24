Зеленский отобрал десять кураторов штурмовых бригад для своего контрнаступления

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Украинский президент определился с десятью кураторами контрнаступления, которые будут отвечать за вооружение и оснащение штурмовых бригад. Пока о дате этого наступления ВСУ сведения поступают самые различные.

Из Украины поступают разные данные о том, когда ВСУ начнут контранаступление. По одним сведениям, это должно произойти вскоре после завершения дождей, по другим, после комплектования ВСУ западным оружием, которого сейчас не хватает, а кто-то говорит, что наступление давно идёт. Однако Владимир Зеленский уже определился с кураторами десяти главных штурмовых бригад.

Газета "Украинская правда" сообщает, что в Офисе Зеленского состоялось закрытое совещание, на котором присутствовали кандидаты на роли кураторов. Среди них были несколько заместителей главы Офиса украинского президента, главы силовых структур, а также руководители государственных банковских и энергетических сфер, некоторые министры и депутаты Верховной Рады

Руководитель Офиса Андрей Ермак рассказал, что для каждого из кураторов будет поставлена крупная задача от украинского лидера. Таким образом Зеленский определился с доверенными лицами, которые станут лично контролировать давно ожидаемое украинское контрнаступление, в первую очередь, решая вопросы комплектации боевиков оружием, амуницией и транспортными средствами.

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