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Качиньский: Польша не желает никаких компромиссов по Украине

0:54
Мир

Польша решительно отвергает любые компромиссные решения касательно Украины. С таким заявлением выступил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Качиньский: Польша не желает никаких компромиссов по Украине

Качиньский признался, что на настоящий момент никто не знает, к чему приведут события на Украине.

"Есть предпосылки к тому, чтобы судить, что она закончится определенным компромиссом, а не окончательным решением", — сказал Качиньский в ходе конференции в Варшаве.

По мнению Качиньского, компромисс между сторонами конфликта на Украине не будет исключать "новую опасность", а Польша этого не хочет. Политик заявил о полной поддержке Украины в её желании "освободить" все свои территории. При этом он признал, что события могут развиваться и по иному сценарию.

"Но не всё от нас зависит", — заключил Качиньский.

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Это просто шедевр! Польша потеряла разум окончательно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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