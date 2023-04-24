Венгрия против введения даже частичных санкций в отношении атомной отрасли РФ

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что не поддержит введение санкций против российской атомной отрасли. Причём речь идёт даже о частичных ограничениях.

В Венгрии выступают категорически против введения любых санкций против российской атомной отрасли. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Таким образом власти этой страны сохраняют последовательную позицию в отношении недопущения распространения санкций Евросоюза на атомную отрасль России.

В феврале вместе с Венгрией против планов Еврокомиссии по введению санкций в отношении связанных с российской атомной энергетикой физических и юридических лиц выступила также и Франция. Тогда же СМИ отмечали, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России не затрагивает атомного сектора.

Позиция Венгрии связана с тем, что "Росатом" играет очень значительную роль в деле развития энергосистемы этой страны. А во Франции не раз заявляли, что атомные электростанции в разных странах мира активно пользуются российским сырьём.

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